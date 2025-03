Ilpescara.it - Pescara-Spal 1-1, solo fischi per il Delfino: cronaca, tabellino e voti

Leggi su Ilpescara.it

Piovonosul. Copiosi, sonori e anche meritati dopo l'ennesima gara interna senza vittoria.è infatti terminata 1-1, con reti di Bentivegna nel primo tempo e D'Orazio nella ripresa a fissare il risultato finale. che è amarissimo per unche in casa non sa più.