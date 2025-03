Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, al cinema torna il varietà con “Zazà Night”

, 1° marzo 2025 – Teatro,, avanspettacolo ed enogastronomia. Tutto in una serata. Per la prima volta auna formula nuova ed è subito sold out. “”, questo è il nome dell’evento che ha come data zero oggi alAstra di. La serata inizia alle 20 con un ricco buffet per poi proseguire con avanspettacolo e proiezione di un film a sorpresa. Soubrette, cantanti, attori e ballerini, coinvolgeranno il pubblico per rivivere le magiche atmosfere degli anni del grande. Il format nasce dai racconti e amarcord di famiglia di Elena Ronchetti, regista e coreografa di fama nazionale. Storiche le sue collaborazioni con Garinei e Giovannini, Gino Landi, Nanni Moretti e Saverio Marconi. Il format “” richiama la celebre canzone del 1971 “Dove sta” di Gabriella Ferri, la cantautrice impegnata per anni a far rivivere i fasti dell’avanspettacolo.