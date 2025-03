Lanazione.it - Perugia, trasferte vietate. Guerriglia in autostrada. Tifosi fermati per 4 mesi

Gli scontri incostano quattrodi. Nessuno sconto per le due tifoserie da parte del ministero dell’Interno. Stop per 4, quindi fino alla fine del campionato (anche eventuali strasichi negli spareggi), per idi Lucchese e, protagonisti di violenti scontri sull’A12 domenica, con i biancorossi diretti verso Chiavari per seguire la partita Virtus Entellae i toscani al seguito della squadra impegnata contro il Sestri Levante. È la decisione del ministero degli Interni, in sussistenza, viene spiegato dal Viminale, "della condizione di pericolo di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica". Provvedimento arrivato dopo aver acquisito le informazioni dalle Questure die di Lucca. Dopo gli scontri le indagini, al momento, hanno portato a un arresto di un tifoso perugino, responsabile di un’aggressione a colpi di bastone, e a tre denunce di ultras rossoneri.