Lanazione.it - Perugia, “spaccata” a Case Bruciate. Nel mirinola farmacia, “Secondo furto in pochi mesi”

, 1 marzo 2025 – Sono entrati in azione nella notte. Hanno distrutto la vetrata della nuovadie sono andati dritti al registratore di cassa. Una ’’ nel quartiere, ai danni del locale inauguratofa, che fa salire la rabbia e i malumori tra i residenti. Ilsi è consumato ieri notte e sono partite le indagini per risalire ai responsabili. Il titolare della, Gianmarco Del Monte, racconta con rammarico quanto accaduto: “Purtroppo questa notte, intorno alle 5, abbiamo avuto una brutta sorpresa e un’altra visita dei ladri - spiega -. Hanno distrutto la vetrata della porta, un danno ingente che abbiamo subito cercato di riparare”. Laè stata aperta a settembre, un presidio importante per tutto il quartiere. “Ma da allora abbiamo già subito due furti e anche i danni della pioggia.