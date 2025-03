Anteprima24.it - Perseguitata per una sospetta relazione extraconiugale, 5 arresti

Tempo di lettura: < 1 minutoPer il sospetto di unauna donna di Scampia è stata sottoposta a una serie di minacce e atti persecutori – dal marito e da altre sei persone – culminati in una rapina e in una violazione del domicilio. Per la donna la vita era diventata un inferno, ma oggi cinque dei sette molestatori sono stati arrestati e per gli altri due è stato disposto il divieto di avvicinamento alla ‘persona offesa’. Secondo le scarne informazioni fornite, le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Scampia e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno consentito di accertare come la donna, moglie di uno degli indagati, sia stata “sottoposta a plurime condotte moleste e minacciose”, che le hanno causato “un profondo stato di ansia e di paura per sé e per i propri figli”; condotte “culminate in una rapina e in una violazione del domicilio nei confronti della donna, di cui siva una“.