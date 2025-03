Ilrestodelcarlino.it - Pericolo processionarie, collari sugli alberi

Al via la campagna anti processionaria del pino nelle aree verdi più esposte. È partita, infatti, la lotta del Comune di Falconara contro la diffusione dell’insetto che può arrivare a mettere intanto la salute umana, quanto quella degli animali domestici come i cani. "Non più un obbligo, ma una scelta dell’amministrazione comunale a tutela della salute", rivendicano dal Castello. Una scelta figlia della presenza di nidi su diverse tipologie di piante e in seguito ad alcune segnalazioni arrivate da numerose zone della città. Così l’assessorato all’Ambiente ha deciso di intervenire subito, prima che le larve si schiudano e gli insetti scendano a terra. Gli interventi saranno attuati grazie al posizionamento di "" lungo il tronco delle piante, per "raccogliere" gli insetti e impedirne la discesa.