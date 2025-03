Europa.today.it - Perché paghiamo bollette così alte e cosa possiamo fare

Leggi su Europa.today.it

Lesono un pensiero fisso per gli italiani. Se è vero che i prezzi di luce e gas sono diminuiti rispetto alla crisi scatenata dalla guerra in Ucraina, il conto rispetto al periodo pre crisi resta salato: se prendiamo come esempio il gas, le quotazioni sono ancora superiori dell'80 per.