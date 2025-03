Agi.it - Perché lo stress dei dipendenti costa milioni di dollari alle aziende

AGI - Loda burnout lavorativo deipuòre, che ogni anno spendono da quattro a 21 milaa persona. Questo, in sintesi, è quanto emerge da uno studio, pubblicato sull'American Journal of Preventive Medicine, condotto dagli scienziati del Public Health Informatics, Computational, and Operations Research (PHICOR), del Baruch College, della Johns Hopkins University (JHU) e della University of San Diego (USD) Knauss School of Business. Il team, guidato da Bruce Y. Lee, ha elaborato un modello di simulazione computazionale per stimare i costi economici del burnout lavorativo. "Secondo i nostri calcoli - afferma Lee - un'azienda con millespende in media circa cinqueall'anno a causa del burnout dei propri lavoratori. Queste informazioni possono fornire ai manager e ai Ceo un'idea migliore di come concentrarsi maggiormente sul benessere dei propri impiegati, riducendo i costi e aumentando i profitti".