Metropolitanmagazine.it - Perché il giallo burro continua a essere un must have (ce lo dice anche la Fashion Week)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lo abbiamo amato e adorato e visto su tantissime trend setter lo scorso anno. Ora,a conquistare il cuore della moda e del beauty, ma soprattutto delle passerelle: ilè un colore primaverile elegante e sofisticato. Ead, insieme alle olo nails e alle glazed nails, uno dei trend entrato ormai nella tradizione.Ila conquistare le passerelle dellaInnanzituttoun colore scelto per i capi di abbigliamento. Rappresentando al meglio l’eleganza primaverile, porta un qualcosa di regale e austero, ma non perdendo di leggerezza. E, con il suo sottotono, è abbinabile a tantissimi colori, dai più neutri e classici, ai più spavaldi (come il verde acido). E questo trend colorato può declinarsi perfettamenteall’universo beauty: non solo nel trucco (gli eyeliner colorati hanno conquistato tutti nel 2023, e li abbiamo rivisti nel 2024), maper quanto riguarda le nail art.