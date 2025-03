Internews24.com - Percassi assicura: «Scudetto? Non lasceremo nulla di intentato! Ad inizio anno ci aspettavamo una cosa»

di RedazioneL’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca, ha parlato così della possibilità per la Dea di rientrare in lottaIntervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Atalanta Venezia, l’ad dei bergamaschi, Luca, ha parlato così dell’importanza del match di oggi per la squadra di Gasperini che potrebbe approfittare dello scontro al vertice tra Napoli e Inter per iscriversi definitivamente alla lotta.SULLA SFIDA DI OGGI E SUL MOMENTO DELL’ATALANTA – «Ci aspettano 12 partite, oggi sarà un incontro difficile. Servirà la miglior Atalanta, poi si vedrà partita dopo partita».ATALANTA PER LO? – «Diciamo che in estate pensavamo di aver messo a disposizione di Gian Piero Gasperini una rosa competitiva. Abbiamo molti più punti dell’scorso, ma il campionato si costruisce partita dopo partita.