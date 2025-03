Pentathlon Moderno Coppa del Mondo | Cicinelli vince nella prima tappa al Cairo

Leggi su Sportface.it

Matteotrionfadidel2025 di, in scena al. L’azzurro, reduce dal quinto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, torna alla ribalta con un ottimo risultato.domina la laser run egiziana, lasciando alle spalle gli avversari e collezionando la suavittoria – e primo podio – indel. L’atleta del Centro Sportivo Carabinieri ha concluso la prova di scherma con 244 punti, alle spalle solo dell’egiziano Mohanad Shaban con 250. Negli ostacoli, ha chiuso il percorso in 28”44 e ha poi tagliato il traguardo in testa con 1565. Alle sue spalle, l’ungherese Mihaly Zoleszar con 1557 e il padrone di casa Mohanad Shaban con 1554. Quindicesima piazza per l’altro azzurro in gara, Roberto Micheli, che ha collezionato 1496 punti.