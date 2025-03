Oasport.it - Pentathlon, Matteo Cicinelli trionfa nella tappa di Coppa del Mondo al Cairo!

Leggi su Oasport.it

Festa italiana al, in Egitto:(Carabinieri) vince la primadelladel2025 dimoderno, prima gara internazionale di categoria senior con la prova ad ostacoli in luogo dell’equitazione e con il nuovo format della scherma, con il seeding round delle semifinali seguito dalla fase ad eliminazione diretta in finale. Si tratta del primo successo, nonché del primo podio, dell’azzurro sul circuito maggiore.Gran prestazione dell’azzurro in tutte le fasi di gara della finale, col secondo postoscherma, il sestoprova ad ostacoli ed il secondo del nuoto, con il 12° tempo nel laser run sufficiente a rimontare il padrone di casa egiziano Mohanad Shaban, scattato con 10? di margine ma incappato nel peggior crono nell’ultima prova.taglia il traguardo con un totale di 1565 punti, precedendo di 8? il magiaro Mihaly Koleszar, alla piazza d’onore a quota 1557, mentre l’egiziano Mohanad Shaban completa il podio a 11?, terzo con 1554.