Quotidiano.net - Pentagono, Hegseth minaccia il Messico di azioni militari oltre confine se non reprime narcos e corruzione

Roma, 1 marzo 2025 - Se ilnon ubbidirà alle richieste del presidente Donald Trump gli Stati uniti potrebbero adottare misureunilaterali. Il segretario alla Difesa Usa, Pete, ha "scioccato e fatto infuriare" i funzionari messicani durante una telefonata in cuivase ilnon avesse preso provvedimenti contro la presunta collusione tra il governo e i cartelli della droga. epa11922584 US Secretary of Defense Pete(R) answers questions from reporters in the Pentagon in Arlington, Virginia, USA, 24 February 2025.has defended President Trump's firing of Chairman of the Joint Chiefs General Charles Brown, and ordered the Pentagon to prepare for eight percent budget cuts for each of the next five years. EPA/JIM LO SCALZO Il Wall Street Journal, che ne dà notizia, ha scritto che questa conversazione telefonica, la prima tra il segretario alla Difesa statunitense e gli alti funzionarimessicani, sarebbe avvenuta il 31 gennaio e avrebbe causato tensioni tra i due Paesi.