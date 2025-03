Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo fosse un’eruzione cutanea, invece avevo dei vermi sotto la pelle”: l’incubo di un ragazzo di 19 anni. L’allarme dei medici: “Attenzione a sdraiarsi sulla sabbia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quella che sembrava una semplice eruzionesi è rivelata un’infezione parassitaria con conseguenze potenzialmente molto gravi. È quanto accaduto a un bagnino di 19della California meridionale, che si è ritrovato con deiche strisciavanola sua. Il caso, riportato dal New England Journal ofne, è iniziato con la comparsa di strane linee rosse e in rilievo sul collo del. Inizialmente scambiate per un’irritazione, le lesioni si sono rivelate essere il segno di una larva migrans, un’infezione causata dalle larve di anchilostomi, piccoliparassiti che vivono nell’intestino di cani e gatti.Il giovane, che non aveva viaggiato all’estero di recente, ha raccontato aidel West Los Angeles Medical Center di avere l’abitudine didurante il lavoro.