Cityrumors.it - Pedopornografia, la polizia esegue un maxi blitz e compie arresti in tutto il paese

Un’operazione che ha portato un successo senza precedenti e che andava avanti da mesi e che è stata portata avanti in grande segretoUnincredibile. Di quelli che non si scordano e che lasciano a bocca aperta. Un’operazione diclamorosa, coordinata dalla Procura di Catania e condotta dagli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania – con la collaborazione del Centro nazionale per il contrasto allaOnline (Cncpo) – che ha portato are un provvedimenti con 115 perquisizioni in 56 città italiane., launinil(Ansa Foto) Cityrumors.itdopo aver monitorato per mesi la piattaforma di messaggistica online grazie al coinvolgimento di oltre 500 operatori specializzati.