Modenatoday.it - Pedone investito da un’auto in via Giardini, grave una 67enne

Leggi su Modenatoday.it

Unincidente stradale si è verificato nella serata di venerdì 28 febbraio, intorno alle 20:30, lungo via, in zona San Faustino. L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara e sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale, giunta sul posto per i.