Pechino Express 2025 al via | quando in tv conduttori e coppie

Sta per partire una nuova edizione di. Saranno 9 le, che con un solo euro al giorno e zaino in spalla, dovranno attraversare diverse Nazioni e arrivare alla tappa finale. Scopriamo insiemeandrà in onda e chi sono i concorrenti., fino al tetto del mondo:in tvSono le Filippine, la Thailandia e il Nepal le mete dei 18 concorrenti di. Il programma è pronto a mostrare le bellezze di queste terre, dall’oceano cristallino del Pacifico fino ad arrivare sulle vette sopra gli ottomila metri di altitudine. La nuova edizione è prevista per il 6 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Successivamente, le puntate saranno trasmesse in chiaro su Tv8.Confermatissimo alla conduzione c’è Costantino della Gherardesca, accompagnato dall’inviato speciale Fru.