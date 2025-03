Ilgiorno.it - Pavia: tutti pazzi per il CarnevAll, tornato dopo 5 anni

, 1 marzo 2025 – Una marea di persone colorata e festosa ha attraversato oggi pomeriggio il centro cittadino. Mascherati i bambini, travestimenti originali anche per alcuni ragazzi più grandi e per qualche adulto che ha voluto far riflettere sui cambiamenti climatici e sul clima di. “Il volo” era il tema scelto per il, il carnevale sociale diche ècinquedi assenza. E, rispettando il tema, degli improbabili volatili hanno attraversato Strada Nuova insieme ad astronauti che hanno volato, a visionari che lo fanno con la fantasia, a moderni Icaro e a scienziati. La nuova edizione del, alla quale hanno voluto partecipare in tanti, iniziando un mese fa ad organizzare la parata, pone le basi per il rilancio di una tradizione cittadina che celebra l'inclusione, la creatività e la partecipazione collettiva.