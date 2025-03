Ilgiorno.it - Pavia, deturpato il parco della Vernavola: scritte contro la Giunta

Leggi su Ilgiorno.it

, 1 marzo 2025 – “Fogna di m.”, falli e altrevandaliche e offensive nei confronti dell’assessore all’Ambiente Lorenzo Goppa del M5s egiunga sono comparse oggi al. “Hannoun luogo di alto pregio naturalistico – ha detto l’assessore Goppa -, ma questenon ci fanno paura, abbiamo per primi riqualificato molte aree verdi die siamo sempre stati aperti al dialogo e alle critiche costruttive, ma mai lo saremo verso chi decide di vandalizzare il nostro territorio e di offendere”. Nel, il polmone verdecittà, recentemente è stata fatta la manutenzione e sono stati abbattuti degli alberi pericolanti. “Forse si sono arrabbiati per questo intervento – ha aggiunto l’assessore -. Personalmente non sono un fan degli abbattimenti, ma quegli alberi si trovavano sui sentieri ed erano pericolosi.