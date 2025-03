Ilrestodelcarlino.it - Pauroso frontale tra una pattuglia di carabinieri e una coppia di anziani: 4 feriti in ospedale, uno è grave

Rimini, 1 marzo 2025 – Quattro, di cui uno ricoverato in gravi condizioni all’‘Bufalini’ di Cesena: è il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina verso le 11 in viale Regina Elena tra unadie unadi. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi. Da una prima ricostruzione, l’auto, una Citroen, con a bordo glisi è scontrata frontalmente all’altezza dell’hotel Diplomat contro la vettura dei, che procedevano sul viale da sud verso nord direzione Ravenna. I due militari e i duesono stati portati in. Per iferite lievi, mentre uno degliè stato portato in gravi condizioni al ‘Bufalini’ di Cesena.