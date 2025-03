Napolitoday.it - Paura per l'ex Napoli, Fonseca: sequestrato il figlio in Messico

Leggi su Napolitoday.it

per il calciatore uruguaiano Nicolás, attualmente in forze al club messicano Leon. Secondo quanto riportano i media locali, il giocatore 26enne -di Daniel, ex Juventus, Roma, Como, Cagliari e- è stato rapito per alcune ore e derubato della sua auto mentre si dirigeva.