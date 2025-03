Metropolitanmagazine.it - Patti Smith a Venezia: la sacerdotessa del rock sarà in concerto a Piazza San Marco

tornerà in Italia il prossimo 7 luglio per un imperdibileinSan, Il sindaco della città, Luigi Brugnaro, si è detto entusiasta per il valore culturale di questo evento: «Su un palco unico al mondo un’altra grande artista omaggerà la bellezza della nostra città.metropolitana si prepara a passare un’estate all’insegna della musica e di appuntamenti culturali che regaleranno tante emozioni». I biglietti perin Venice sono disponibili sui circuiti Ticketone e Boxol.Ilva ad inserirsi nel programma della XII edizione del Festival della Bellezza, che nel 2025 ha per tema “La Meraviglia”. Concepito intorno all’idea di Arte nell’Arte, andrà in scena in trenta luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico italiano dal VI secolo a.