Lanazione.it - Partita applaudita, che successo all’Isolotto. Niente urla sugli spalti: solo applausi

Firenze, 1 marzo 2025 –per l’edizione fiorentina della cosiddetta ‘’, un’iniziativa che va in scena in questo fine settimana in Toscana e che vede coinvolte 200 squadre della categoria Giovanissimi B maschili under 14 e due formazioni Giovanissime femminili under 15. In tutte queste queste gare il pubblico potrà esprimere le proprie emozioni sono ed esclusivamente con l'applauso. Prima di ognii capitani delle squadre leggeranno, metà ciascuno, un messaggio comune in cui si chiede al pubblico di "partecipare allain maniera diversa dal solito": nella lettera si ricorda che "l'arbitro è un giovane come noi" e che "e imprecazioni non ci aiutano a giocare meglio". Presenteanche l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini.