Partita applaudita al Faralli Inaugurato il nuovo stadio nella città del Fair Play

Nessun taglio del nastro ufficiale ma saràdomenica, con lo speciale evento "Laregionale", il rinnovato campo sportivodi Castiglion Fiorentino. Calcio di inizio alle 10 quando si affronteranno i Giovanissimi B under 14 della Castiglionese contro la squadra Olmoponte Santa Firmina. Il progetto regionale de "La" che vede tra gli organizzatori anche Anci Toscana e il settore giovanile e scolastico regionale della Figc, coinvolge 200 squadre toscane pronte a rilanciare il messaggio di vivere la gara in modo veramente sportivo. In tutte queste gare il pubblico potrà esprimere le proprie emozioni sono ed esclusivamente con l’applauso. In occasione dell’inaugurazione il sindaco Mario Agnelli ha ricevuto la visita del presidente del Comitato Regionale Toscana Paolo Mangini.