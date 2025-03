Agi.it - Parte la Moto Gp, Marquez in pole in Thailandia vince la Sprint Race

Leggi su Agi.it

AGI - Marcconquista laposition - davanti al fratello minore Alex - nel gran premio di, appuntamento inaugurale del mondiale diGp 2025. Sul tracciato di Buriram è il rosso Ducati a colorare la prima fila. Marc (Ducati Factory) - spagnolo e sei volte campione del mondo nella classe regina - precede il fratello Alex(Ducati Gresini), e il compagno di squadra Francesco Bagnaia., al debutto sulla Ducati ufficiale, ha vinto ladel Gran Premio di, in scena sul circuito di Chang, che inaugura laGP 2025. Dopo essere scattato dallaposition, l'otto volte iridato ha condotto la gara sin dalle prime curve, non lasciando alcun tentativo di replica ai propri avversari. Lo spagnolo non si ritrovava in testa al campionato dal Gran Premio di Valencia 2019.