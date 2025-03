Lopinionista.it - Parte dall’Umbria la “Stagione delle selezioni regionali” dell’Ercole Olivario

Leggi su Lopinionista.it

PERUGIA – Entra nel vivo la XXXIII edizione del concorso nazionale Ercole, che premia le eccellenze olearie dei territori italiani, con la “”, voluta per rimarcare, con la forte presenza nei territori ad alta vocazione olivicola, l’importanza che la provenienza territoriale assume per gli aspetti qualitativi dell’olio evo. Partirà, in occasione della premiazione dei vincitori del Concorso regionale “Oro Verde dell’Umbria” del prossimo 5 marzo, il tour per le regioni d’Italia, che porterà a svelare i finalisti di questa XXXIII edizione territorio per territorio.È stata infatti ampliata per questo anno, la messa in rete dei concorsi per i migliori oli extravergine di olivagià esistenti, affianco a operazioni di selezione, laddove non ci siano già concorsiad hoc, condotte da panel di assaggio con degustatori accreditati, mantenendo i parametri di serietà e trasparenza propri