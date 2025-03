Ilgiorno.it - Parlano registi e corrieri. Droga, la difesa della rete. Il giudice: non sono credibili

Leggi su Ilgiorno.it

Rimangono tutti in misura cautelare i quattro sottoposti a fermo dalla Squadra Mobile di Como, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata a gestire un importante giro di spaccio di marijuana e hascisc nel Comasco, su cui indaga la Dda di Milano, che arrivava ad avere clientela fino a Porlezza, con consegne a domicilio. Il Gip di Como, Walter Lietti, non ha convalidato i quattro fermi, ritenendo che non ci fosse pericolo di fuga, che costituisce il presupposto, ma ha emesso a loro carico un’ordinanza di custodia cautelare che trattiene in carcere Denis Suku detto Audi, 31 anni di Como, ritenuto al vertice dell’associazione, Simone Albertella, 37 anni di Uggiate Trevano detto Dandi, e Ugur Erturkr turco di 35 anni residente a Como detto il Freddo, tutti incaricatimovimentazione, con l’ipotesi che possano continuare a compiere tale reato.