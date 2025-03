Lapresse.it - Papa, Santa Sede: “Notte tranquilla, sta riposando”

Leggi su Lapresse.it

Nuovo bollettino sulla salute di Bergoglio. “Laè trascorsa, ilsta”. Lo fa sapere la sala stampa della, in merito alle condizioni diFrancesco che oggi inizia il 16esimo giorno di ricovero all’ospedale ‘Gemelli’ di Roma.IeriFrancesco nel primo pomeriggio, “dopo una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in cappella, ha presentato una crisi isolata di broncospasmo che ha, tuttavia, determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio. Il Santo Padre è stato prontamente broncoaspirato ed ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi”, aveva fatto sapere lasulle condizioni diFrancesco.