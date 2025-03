Papa Francesco notte tranquilla dopo il broncospasmo | Sta riposando non ha avuto altre crisi

Leggi su Open.online

«Laè trascorsa, ilsta». È questo l’aggiornamento diffuso nella mattinata di oggi, sabato 1° febbraio, dalla sala stampa vaticana. Sono ore di apprensione per il Pontefice, che è ricoverato al Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio.una serie di lievi miglioramenti delle condizioni di salute, ierihauna nuova ricaduta, con «unaisolata diche ha, tuttavia, determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio». Da allora, riferiscono fonti vaticane, il Santo Padre non hae oggi ha fatto colazione e letto i quotidiani.Ile la ventilazione maccanicaI medici hanno dovuto aspirare i polmoni del Santo Padre, che ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con «una buona risposta sugli scambi gassosi».