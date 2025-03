Iltempo.it - Papa Francesco "non ha più la mascherina fissa" ma il quadro "resta complesso"

"dopo la crisi di broncospasmo di ieri non ha più lacome ieri, "può muoversi e camminare" e "la ventilazione è tornata uguale a quella prima della crisi. Il, ma stabile anche per la polmonite". Il bollettino serale della Santa Sede sulle condizioni di Bergoglio, al sedicesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per polmonite bilaterale, apre a uno scenario più positivo rispetto a quello di venerdì sera, dopo la crisi di broncospasmo, con vomito, che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. Da fonti vaticane emerge undiverso rispetto a quello di 24 ore prima. Dopo una notte definita "tranquilla" e un risveglio con caffè e giornali, tenendo a tratti la, dai medici filtra "prudenza" anche perché "l'umore delè buono" ma, precisano le stesse fonti "oggi niente lavoro, solo riposo".