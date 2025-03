Thesocialpost.it - Papa Francesco, nessuna nuova crisi: “Ma il quadro rimane complesso”

La salute dicontinua a destare preoccupazione, con ilclinico che”. Secondo le ultime informazioni diffuse da fonti vaticane, i medici non sono ancora in grado di sciogliere la prognosi, annunciando che nelle prossime 48 ore sarà necessario monitorare gli effetti delladi broncospasmo che ha colpito il Pontefice ieri. La durata dell’attaccoincerta e, fortunatamente, non si sono registrati ulteriori episodi simili.Le fonti hanno precisato che lo spasmo non è legato a problemi di alimentazione poiché ha interessato i bronchi e non lo stomaco, senza coinvolgere altri organi. Inoltre, non sono stati registrati segni di febbre e ilcontinua a mantenere un umore “buono”.In un aggiornamento diffuso questa mattina, la Sala Stampa Vaticana ha reso noto chesi è svegliato, ha fatto colazione, bevuto il caffè e letto i quotidiani.