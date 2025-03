Abruzzo24ore.tv - Papa Francesco in condizioni critiche: peggioramento respiratorio scuote il Vaticano

Roma -, 88 anni, ha subito un improvvisoa causa di una crisi di broncospasmo; la sua salute resta precaria.ha trascorso una notte tranquilla dopo aver subito una crisi di broncospasmo che ha causato un improvvisodelle suerespiratorie. Il Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio per una bronchite complicata da infezione polimicrobica e polmonite bilaterale, ha risposto positivamente alle terapie successive alla crisi, mantenendosi lucido e collaborativo. La Santa Sede ha comunicato che, nonostante l'episodio critico, non sono stati coinvolti altri organi e ilnon presenta febbre. Tuttavia, il quadro clinico rimane complesso e il pronostico è riservato. I medici ritengono necessarie 24-48 ore per valutare l'impatto della crisi sulla sua salute generale.