Papa Francesco il bollettino | Condizioni stabili prognosi resta riservata

Nuovomedico diffuso dalla sala stampa della Santa Sede sulledi salute di, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. “Lecliniche del Santo Padre sono rimaste. Ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi. Il Santo Padre è apiretico e non mostra leucocitosi. I parametri emodinamici si sono sempre mantenuti; ha continuato ad alimentarsi ed ha regolarmente effettuato la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente. Non ha presentato episodi di broncospasmo“, si legge nel.Statement from the Holy See Press Office pic.twitter.com/66SrfrMofH— Vatican News (@VaticanNews) March 1, 2025“vigile e orientato,rimaneè “sempre vigile ed orientato.