Papa Francesco è in "condizioni stabili": può muoversi e camminare, ha pregato in cappella per 20 minuti. Ma il quadro resta "complesso"

Ledisono ““. È l’informazione più importante che arriva dall’ultimo bollettino diffuso dal Vaticano. Dopo la crisi di broncospasmo che nella serata di venerdì aveva di nuovo fatto preoccupare per ledel Pontefice, già sabato mattina la Santa Sede aveva comunicato che Bergoglio aveva passato una “notte tranquilla”, senza nuove crisi, seppur in “ungrave”. La prognosiriservata:è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso. Fonti vaticane informano che il Pontefice, nonostante l’immaginabile preoccupazione vissuta venerdì a causa del broncospasmo, oggi è di “buon umore“. Ilpuò mangiare solido, non è allettato e può dunquee anche, se pur con l’aiuto come d’altronde ha fatto negli ultimi tempi, anche prima del ricovero.