Tvzap.it - Papa Francesco, aggiornamenti drammatici dall’ospedale: cosa succede

Leggi su Tvzap.it

. Dopo l’ottimismo di ieri riguardo alla salute del pontefice, il nuovo bollettino ha ridestato preoccupazione; le condizioni del Santo padre avrebbero avuto un peggioramento improvviso e le prossime 24-48 ore saranno decisive per determinare la gravità della situazione. Come è accaduto e come sta ora. (.)si aggrava,è successoDopo alcuni giorni in cui dalla Santa Sede arrivavano buone notizie sula salute di Bergoglio, ora il nuovo bollettino ha generato una nuova ondata di forte apprensione. Nella mattinata di ieri, le prime notizie sulle condizioni dierano apparse rassicuranti tanto da aver fatto prospettare ai fedeli un quadro di costante ripresa. (.)Nuova crisi respiratoria, il bollettino sulle condizioniLa notte era trascorsa serenamente e il Pontefice aveva alternato momenti di riposo a sessioni di fisioterapia respiratoria, un insieme di esercizi riabilitativi mirati a migliorare la funzionalità polmonare, rafforzando muscoli come il diaframma.