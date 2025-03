Lapresse.it - Papa: fonti vaticane, da medici prudenza, non ha più la mascherina

Milano, 1 mar. (LaPresse) – Daifiltra “” in merito alle condizioni di salute diFrancesco. Lo si apprende da. Bergoglio, precisano le, “può muoversi e camminare. Dopo la crisi di broncospasmo di ieri non ha più lae la ventilazione è tornata uguale a quella prima della crisi. Il quadro resta quadro complesso, ma stabile anche per la polmonite. L’umore delè buono , ma oggi niente lavoro e riposo”. Per quanto riguarda l’Angelus si sottolinea come la decisione “sia stata presa” dallo stesso Pontefice. “Oggi ilsi è fermato una ventina di minuti a pregare nella cappella”.