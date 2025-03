Calciomercato.it - Panchine bollenti: da Conte a De Zerbi, che intreccio tra Milan e Juve

Conceicao e Thiago Motta sulla graticola: le mosse del ‘Diavolo’ e della ‘Vecchia Signora’ per la panchinaNon se la passano benentus, fuori dai playoff di Champions League e lontane dal vertice in campionato.Antonio(LaPresse) – Calciomercato.itIl ‘Diavolo’ è sprofondato a -8 proprio dai bianconeri al quarto posto, mentre la formazione di Thiago Motta è uscita clamorosamente per mano dell’Empoli dalla Coppa Italia. Torna d’attualità quindi il futuro sulledelle due big, con il destino di Sergio Conceicao che sembra segnato aello. Non basterebbe un successo in Coppa Italia eliminando in semifinale i cugini dell’Inter, così come una miracolosa ormai qualificazione tra le prime quattro per la prossima Champions. La dirigenza delsi sta guardando intorno e sono diversi i profili sul tavolo per ripartire nella prossima stagione.