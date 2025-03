Serieanews.com - Panchina Roma, la rivelazione: “Solo un allenatore è stato contattato da Ranieri”

Chi sarà il prossimodella? Arriva un’indiscrezione che restringe il campo a unnome, almeno per il momento, la: “unda” – serieanews.comIl futuro delladellaè uno dei temi più caldi del momento. La fine della stagione si avvicina e le voci su chi guiderà la squadra il prossimo anno si fanno sempre più insistenti.Ma nelle ultime ore è emersa unadestinata a scuotere il dibattito: secondo quanto riportato da Enrico Camelio su Radio Radio, Claudioavrebbeunper il dopo-. Nessun altro nome sarebbesondato dalla società.Un dettaglio che restringe di molto il campo delle ipotesi e che alimenta una domanda: chi è l’uomo scelto per guidare la nuova?Di certo questo nome non è Daniele De Rossi.