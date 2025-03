Dailymilan.it - Panchina Milan, Gazzetta: Zlatan Ibrahimovic prepara la rivoluzione: Sarri o Fabregas per il dopo Sérgio Conceição?

In merito alladel, laha fatto il punto sullaestiva,starebbe pensando aper ilIldovrà provare a concludere al meglio questi ultimi mesi di campionato e provare a conquistare la Coppa Italia per terminare una stagione deludente con due trofei che male non farebbero. In estate ci sarà l’ennesimache prevederà cambiamenti tra società, allenatore e soprattutto giocatori.Come riferisce l’edizione odierna de Ladello Sport,ha due nomi per il. Si tratta di Maurizioche già era stato contattato dai rossoneri, ma l’offerta di sei mesi non è stata accettata dall’ex Lazio. Il secondo nome è quello di Cesc. Sono loro due i due nomi in cima alla lista dei dirigenti rossoneri per provare a rifondare una squadra che deve riscattare una stagione davvero deludente.