Ilgiorno.it - Pallanuoto Monza, guai a fermarsi. Al Pia Grande arriva Bologna. La capolista promette battaglia

Leggi su Ilgiorno.it

Sul fatto che “l’appetito venga mangiando” di dubbi, qui, non ne hanno. Il Nuoto Club, la fondatezza del noto proverbio, la sta dimostrando con i fatti: la formazione allenata da Stefano Ingegneri ha ottenuto otto affermazioni nei primi otto turni di campionato. E non ha certo intenzione di mettersi a digiunare ora. Anche perché i “granchi” affrontano questa sera al Centro natatorio Pia(ore 20) la Rari Nantes, una matricola che sarebbe rischioso sottovalutare. Un’ipotesi suggerita con forza della classifica: il settebello bolognese punta ai playoff, cioè a piazzarsi nelle prime quattro posizioni.più che mai del Girone 2 con 24 punti. I “granchi”, oltretutto, hanno una voglia matta di tentare la fuga per la vittoria., intanto, ha dato un’altra dimostrazione di forza nel turno precedente, battendo in trasferta per 11-7 l’Aquatica Torino, seconda forza del raggruppamento.