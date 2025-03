Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: Brizz corsara a Cosenza, Trieste momentaneamente quarta

Prosegue la 14ma giornata della regular season dellaA1 2024-di: nei due match odierni laper 9-12 e si rilancia nella corsa all’ultimo posto play-off, mentresupera la Lazio per 11-6 e si portaal quarto posto, in attesa di Ancona-Padova, prevista mercoledì prossimo.LaNuoto acuisce la crisi del: le acesi passano per 9-12 in trasferta e si portano a -3 dalle calabresi, che vedono ora seriamente a rischio il sesto posto, che vale l’accesso ai play-off, ma soprattutto la salvezza diretta, potendo evitare i play-out retrocessione.Saleal quarto posto il, che regola la Lazio per 11-6: le giuliane, con una partita in più rispetto alla Plebiscito Padova, scavalcano le venete, mentre le laziali, superate dalla, scivolano al penultimo posto in classifica.