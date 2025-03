Oasport.it - Pallanuoto femminile, italiane sconfitte in Champions League. Soltanto l’Orizzonte ai quarti

Si conclude la prima fase a gironi della2024-2025 di: nella sesta ed ultima giornata arrivano solointerne per le formazioniimpegnate. Passa aicome seconda del proprio gironeCatania, mentre la SIS Roma e la Plebiscito Padova chiudono al quarto posto e vengono eliminate.Le etnee cedono per 8-12 contro le iberiche del Sant Andreu, che vincono il girone e vanno aia punteggio pieno, mentre le capitoline vengonodalle greche dell’Olympiacos per 11-14, ma con una vittoria avrebbero centrato la qualificazione, infine le patavine, già eliminate, capitolano contro le spagnole del Matarò per 9-16 e chiudono in coda al raggruppamento., Serie A1 2025: Brizz corsara a Cosenza, Trieste momentaneamente quarta2024-2025Risultati sesta giornata01/03 – 12:30 Dunaujvaros, HUN Group Stage Group A DUNAUJVAROS WPC 10 – 9 CN TERRASSA01/03 – 14:00 Padova, ITA Group Stage Group B PLEBISCITO PADOVA 9 – 16 ASSOLIM CN MATARO01/03 – 14:00 Gouda, NED Group Stage Group C GZC DONK 10 – 11 ALIMOS NAC BETSSON01/03 – 16:00 Budapest, HUN Group Stage Group D UVSE HELIA-D 13 – 10 BVSC-MANNA ABC01/03 – 17:30 Catania, ITA Group Stage Group D ORIZZONTE CATANIA 8 – 12 CN SANT ANDREU01/03 – 18:00 Sabadell, ESP Group Stage Group A ASTRALPOOL CN SABADELL 12 – 11 VOULIAGMENI NC01/03 – 18:00 Roma, ITA Group Stage Group C SIS ROMA 11 – 14 OLYMPIACOS SFP01/03 – 20:30 Budapest, HUN Group Stage Group B FTC TELEKOM WATERPOLO 19 – 11 POLAR BEARSClassifiche(In grassetto le squadre qualificate ai)Gruppo AAstralpool Sabadell (ESP) 18, Vouliagmeni NC (GRE) 12, Dunaujvaros (HUN) 4, CN Terrassa (ESP) 2.