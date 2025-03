Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1: ore 18. De Akker a Trieste per mettere nel mirino il quarto posto

Sfida verità per la De. Reduce dalla vittoria con Catania la formazione di Federico Mistrangelo scende in vasca, alle 18 aper un confronto decisivo per la corsa al. A -3 da Posillipo, Vis Nova Roma e proprio, Edo Cocchi e compagnia non possono sbagliare un colpo, e hanno la ghiotta occasione, in caso di successo, di raggiungere la formazione giuliana. La Derischia di arrivare alla sfida non al meglio, con Valle, Milakovic e Abramson alle prese con problemi fisici. "Abbiamo una rosa lunga e in caso di assenze avremo la possibilità di fare bene – sottolinea coach Mistrangelo –. Dopo la vittoria con Catania l’umore si è alzato. Abbiamo perso qualche punto tra il pareggio di Siracusa e la sconfitta casalinga con la Florentia ma abbiamo dimostrato che se entriamo in acqua con la testa giusta ce la possiamo giocare con tutte le squadre del nostro livello.