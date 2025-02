Juventusnews24.com - Palladino crede ancora nell’Europa: «Siamo ambiziosi, stiamo facendo un ottimo campionato». Poi rivela questo sulle condizioni di Kean

L'allenatore della Fiorentina ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Lecce, analizzando anche le condizioni dell'ex Juve.

LOTTA EUROPA – «Credo che le otto vittorie ottenute siano state importante, ma hanno dato una percezione diversa. Hanno dato la percezione che potessimo restare secondi-terzi in classifica, ma non è nelle nostre possibilità al momento vista la rosa modificata dai due mercati. Siamo ambiziosi, negli ultimi cinque anni non è mai stata in queste posizioni e siamo soddisfatti. Poi, però, stiamo provando ad uscire da questa situazione non positiva in merito agli infortuni. Credo che i ragazzi stiano dando il massimo, tutti, e sono soddisfatto: li devo ringraziare per tutto quello che stanno facendo».