Palermo e Potenza sono le città più affettuose d'Italia, l'esperto: "Ecco come l'abbiamo scoperto"

Vi siete mai chiesti qual è lapiù affettuosa? Sembra una cosa difficile da quantificare eppure pare che in cima alla lista ci sianolepiù: “” (Notizie.com)Preply ha effettuato un’indagine molto ben strutturata per far emergere questo dato. Il capoluogo siciliano è lapiù affettuosa tra quelle con più di 150mila abitanti, mentre tra quelle con meno risulta essere il comune della Basilicata. Dall’altro lato troviamo che Torino sia la meno affettuosa tra quelle con tanti abitanti e Aosta tra quelle più piccole.Numeri che confermanoil calore del sud abbia la meglio sulla rigidità e il rigore del nord, sfidando quello che alla fine però rimane solamente uno stereotipo.