Palermo-Brescia per le Rondinelle niente passi | è lotta per non retrocedere Probabili formazioni

, 1 marzo 2025 – È un momento davvero delicato, sia dentro che fuori dal campo, per il. La società del presidente Cellino, in effetti, sta attraversando un periodo molto difficile per diversi motivi (da quello economico all’organigramma) e lo strappo con la piazzana si sta facendo sempre più ampio. Non vanno molto meglio le cose sul terreno di gioco, dove lerimangono invischiate nellaper none, con un solo punto di vantaggio sulla zona play out, sono chiamate a rendere visita ad un avversario dalle grandi ambizioni come il. I rosanero, nonostante i grandi nomi e gli investimenti importanti della società, non stanno confermando le aspettative della vigilia, tanto che non solo sono ormai fuori dai giochi per la promozione diretta, ma sono costretti pure ad inseguire un posto nei play off, traguardo assolutamente da non mancare che attualmente dista due lunghezze per la squadra di un Dionisi sempre sotto la lente d’ingrandimento della critica.