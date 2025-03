Donnapop.it - Pago parla di un momento drammatico della sua vita, non aveva soldi e ha accettato un compromesso: ecco quale

Leggi su Donnapop.it

ha svelato di aver superato momenti drammatici grazie a unche non immaginate!la verità!Leggi anche:, tutto sul cantante di Ora o mai più: dall’ex moglie alla fidanzata attuale, che lavoro fa oggi?Quando non haiin tasca,che bisogna adattarsi a quello che laoffre! Con tale spirito filosofico volto alla sopravvivenza,ha superato momenti drammatici, mettendo da parte sogni e carriera.Il cantante stesso si è confessato con una rivelazione sorprendente: “Il gossip ha condizionato la mia carriera, ma quando non hai una lira non hai scelta”. Cosa era accaduto a? View this post on InstagramA post shared by(@ufficiale): tra musica, scelte difficili e la forza di non arrendersiPacifico Settembre, in arte, è un cantante che all’iniziosua carriera nel mondomusica ha conosciuto l’apice del successo ma poi è stato sommerso da momenti di difficoltà.