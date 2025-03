Liberoquotidiano.it - "Pagliaccio travestito da presidente, un pazzo. Fate da soli!": Heather Parisi ricopre di insulti Zelensky

Dopo le bordate di Donald Trump, Volodymyrcostretto a incassare anche quelle di., la quale torna a far discutere per alcune controverse frasi date in pasto al pubblico all'indomani del rovinoso showdown che si è consumato nello Studio Ovale della Casa Bianca nel giorni in cui i due presidenti avrebbero dovuto firmare l'accordo sulle terre rare, crocevia fondamentale per l'Ucraina per non perdere l'appoggio degli Usa nella guerra contro la Russia., che ormai da anni sfrutta i social per commentare i principali eventi della politica internazionale, ha condiviso il suo - peculiare - pensiero su un episodio che, nel bene o nel male, entrerà nei libri di storia: "Da Americana trovo disgustoso che undavenga nell'Oval Office a dire quello che l'America sentirà nel futuro", ha premesso sparando subito ad alzo zero.