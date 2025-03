Pagelle Udinese-Parma 1-0 | Padelli show a 39 anni Thauvin decisivo su rigore lasciato da Lucca

Leggi su Sportface.it

Terza vittorie consecutiva e terzo clean sheet di fila. L’batte il1-0 e non smette di sognare. Nell’incontro valido per la 27ma giornata di Serie A, è undial 38? a decidere il match: Balogh tocca di mano in area, il Var richiama Maresca che dopo il consulto al monitor indica il dischetto. Nella ripresa l’si difende con ordine e segna il 2-0 con, ma l’assistente alza la bandierina per una posizione di fuorigioco iniziale di. L’sale a 39 punti in classifica, blindando il decimo posto. Ildi Chivu, dopo la bella vittoria sul Bologna, resta a quota 23.7Non giocava dal 22 maggio 2022. Tredopo, con 40 candeline da spegnere ad ottobre, sfoggia una delle parate più belle del campionato al primo tiro in porta subìto.