Pagelle Napoli-Inter 1-1 | Billing frena Inzaghi Lautaro delude

Un gol e un punto a testa. Termina 1-1 il big match Scudetto tra. Al ‘Maradona’ una rete divanifica l’iniziale vantaggio siglato su punizione da Dimarco. Resta quindi invariato il distacco tra le prime tre della classe: la squadra di Simoneguida la classifica con 58 punti, uno in più dele tre in più dell’Atalanta, fermata nel pomeriggio dal Venezia. Un risultato che non scontenta nessuno e che allunga la striscia di astinenza da vittorie della squadra di Conte, che non ottiene i tre punti dallo scorso 25 gennaio: da quel momento sono arrivati quattro pareggi e una sconfitta, frutto più che altro di disattenzioni nel finale (tre gol su sette subiti negli ultimi 15 minuti).Stavolta ilsubisce gol nel primo tempo. Merito di Dimarco che al 22’ si incarica di un calcio di punizione dai 20 metri e con una traiettoria imprendibile lascia di stucco Meret.